Асфалтират улица в Свищов след авариен ремонт на ВиК

Започна заключителният етап от аварийно-възстановителните дейности по реконструкция на уличната канализационна мрежа и подмяна на водопровод по ул. "Подп. Емануил Чакъров" в Свищов. Проектът, който е на стойност 160 хил. лева, осигурени по ЗДБРБ, се реализира благодарение съвместните усилия на община Свищов и ВиК "Йовковци" и обхваща 105 м силно амортизиран участък. В обхвата на дейностите беше подменен съществуващият бетонен канализационен колектор - Ф 500 мм с гофрирани тръби висока плътност, бяха изградени две нови ревизионни шахти. Подменен е и водопроводът в частта на изкопните дейности. С изтичане на технологичното време за улягане на трасето стартира финалният етап, в който предстои изравняване на терена и полагане на асфалт.

Община Свищов през последните години инвестира много усилия и средства за подмяната на старата и амортизирала ВиК мрежа в града, а в резултат на извършените дейности 91 % от уличните водопроводи на Свищов са подменени, което доведе до намаляване на загубите в разпределителната мрежа с над 40 %, посочват от местната управа. Крайната цел е качествено изпълнение на поставените цели, с което да се гарантира оптималното функциониране на канализационната и водопроводна мрежа в град Свищов.