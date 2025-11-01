ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Даниел Панов: Със силата на вярата и светлината на словото бе опазен българският дух

Дима Максимова

Със силата на вярата и светлината на словото българският дух бе опазен през най-тъмните векове,  написа във фейсбук  по повод Деня на народните будители кметът на Велико Търново Даниел Панов.

"Днес се прекланяме пред духовните водачи, които посветиха себе си на най-ценното – спасяването на културата и духовността.

Днес отдаваме нашето уважение и към съвременните будители! Хората, които със силата на перото и словото, изкуството и културата, учителството и академичния дух, читалищната, музейна и библиотечна дейност доказват, че родолюбието, традициите и обичаите не са отживелица, а са в същината на бъдещето пред нас.

Честит празник!", се казва още в приветствието на кмета.

