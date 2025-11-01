ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Млада жена загина в сблъсък с камион на пътя Велик...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21627087 www.24chasa.bg

Нови правила за електрическите тротинетки в Монтана

Камелия Александрова

[email protected]

888
Забраняват електрически тротинетки в центъра на Монтана

Местните парламентаристи приеха на 30 октомври предложението на Александър Димитров - общински съветник от ПП „Възраждане" за поставяне на забранителни табели за движение на електрически тротинетки в централната градска част на гр. Монтана с цел избягване на трагични инциденти.
Първите стъпки са да бъде възложено на кмета на община Монтана да предприеме
необходимите действия  по аналогия с въведената практика в гр.Враца.

Определянето на точните места за поставяне на табелите след съгласуване с отдел „Устройство на територията" и общинското предприятие „Градска мобилност".

Освен това следва да оповестят публично на карта със зоните, в които е забранено
движението на електрически тротинетки, чрез сайта на общината и информационните
табла в града.

Другите мерки са задължено общинското предприятие „Градска мобилност" да
осъществява засилен контрол върху спазването на въведената забрана и да сигнализира
органите на реда при установяване на нарушения и провеждането на информационна кампания сред гражданите, включително чрез социалните мрежи и местните медии, относно правилата за движение на електрически тротинетки и санкциите при нарушаването им.

Забраняват електрически тротинетки в центъра на Монтана

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета