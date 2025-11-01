Нови правила за електрическите тротинетки в Монтана

Местните парламентаристи приеха на 30 октомври предложението на Александър Димитров - общински съветник от ПП „Възраждане" за поставяне на забранителни табели за движение на електрически тротинетки в централната градска част на гр. Монтана с цел избягване на трагични инциденти.

Първите стъпки са да бъде възложено на кмета на община Монтана да предприеме

необходимите действия по аналогия с въведената практика в гр.Враца.

Определянето на точните места за поставяне на табелите след съгласуване с отдел „Устройство на територията" и общинското предприятие „Градска мобилност".

Освен това следва да оповестят публично на карта със зоните, в които е забранено

движението на електрически тротинетки, чрез сайта на общината и информационните

табла в града.

Другите мерки са задължено общинското предприятие „Градска мобилност" да

осъществява засилен контрол върху спазването на въведената забрана и да сигнализира

органите на реда при установяване на нарушения и провеждането на информационна кампания сред гражданите, включително чрез социалните мрежи и местните медии, относно правилата за движение на електрически тротинетки и санкциите при нарушаването им.