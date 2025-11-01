Обявяват смъртта на безследно изчезнал преди 16 г. бизнесмен от Дупница

Да бъде обявена смъртта на изчезнал мъж от Дупница, поискаха от съда негови роднини. Валери Янакиев, роден на 9 август 1961 г., е напуснал дома си за последно на 24 октомври 2009 г. и оттогава от него няма и следа. Излязъл рано сутринта около 7 ч от апартамента им в Дупница, а по-късно джипът му "Мицубиши Паджеро" бе намерен пред спортната зала в града. Телефонът му бил изключен след 11,30 ч. Съпругата му Ирина тогава предложи и петцифрена сума пари на този, който й даде информация къде се намира мъжът й.

Срещу Янакиев имаше две дела за притежание на наркотици. По първото бе оправдан, а дни преди заседание на съда по второто дело, той изчезна. Жена му Ирина почина четири години по-късно в къщата им в Лондон, като у нея останаха съмнения, че е отвлечен и убит. Семейството имаше магазини в Дупница и близкото с. Яхиново. Молба за обявяване на смъртта на Янакиев са подали синът и дъщерята на съпругата му, а предполагаем негов наследник е брат му Динчо. Очаква се съдът да се произнесе по искането за обявяване на смъртта.

Преди месец братът на друг безследно изчезнал дупничанин Янек Миланов също подаде искане в съда да бъде обявена смъртта му. Янек изчезна в края на юли 2020 г., като се говори, че за последно е видян да се качва в джипа на Васил Капланов-Каплата.