Протест срещу еврото опита да блокира Прохода на републиката

Полиция и жандармерия охраняват протестиращи срещу въвеждането на еврото, които се събраха на входа на град Гурково, област Стара Загора, при подходът към Прохода на републиката.

Протестиращите заявяват, че са от граждански организации. Те носят български знамена и плакати „Не на еврото". На земята протестиращите са поставили плакат, на който пише "Оставка", предава БТА.

Към този момент пътят не е блокиран, като движението се регулира от полицейски екипи. Полицейското присъствие в района е засилено, има представители и на жандармерията.

Протестиращите направиха опит да тръгнат с шествие към центъра на града, но не бяха допуснати от полицията.