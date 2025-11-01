Русе почете паметта на героите с военен ритуал и панихида за Архангелова задушница

С военен ритуал и панихида Община Русе отбеляза днес Архангелова (мъжка) задушница. Тържественото събитие се проведе пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци на ул. „Александровска" 120, където се събраха официални лица, военнослужещи и граждани, за да почетат паметта на загиналите за Освобождението на България, на участниците във войните за национално обединение и отдалите живота си български военнослужещи в операциите по поддържане на мира и при изпълнение на воинския си дълг в мирно време.

Церемонията започна в 11:30 часа с построяване на почетен караул. След това прозвуча химнът на Република България в изпълнение на Общинския духов оркестър с диригент Димчо Рубчев. Водещ на церемонията беше актьорът от ДТ „Сава Огнянов" Ивайло Спасимиров, който рецитира стихотворението „Един убит" от Димчо Дебелянов.

С официално слово към присъстващите се обърна кметът Пенчо Милков. Той заяви, че Русе винаги ще бъде град, който помни своите герои и не забравя историята си, предадоха от прес;центъра на общината.

„Днес се прекланяме пред онези, които ни завещаха Свободата и Отечеството ни. На този ден, Архангелова задушница, ние изразяваме своята неизмерима благодарност към всеки един български воин, който е положил костите си пред олтара на Родината. Тяхната саможертва е жив урок по дълг, чест и патриотизъм. Докато помним техния подвиг, България ще пребъде. Нека силата на тяхната вяра и любов към Отечеството осветява нашия път напред. Нека паметта за техните подвизи ни прави по-добри, по-отговорни и по-единни като нация. Благодаря на всички, които днес са тук, за да споделят тази свещена минута на смирение и благодарност", каза кметът.

Областният управител Драгомир Драганов също се обърна към присъстващите, подчертавайки ролята на Архангелова задушница като ден на национално единство и памет.

Заупокойна молитва и панихида в памет на загиналите български воини отслужиха свещеници от Русенска Света митрополия. След панихидата знамето беше свалено и присъстващите почетоха с минута мълчание паметта на загиналите герои, докато Общинският духов оркестър изпълняваше „Кол славен".

Венци в памет на загиналите във войните поднесоха официални делегации, а граждани имаха възможност да положат цветя пред мемориала.

Церемонията завърши с изпълнение на Химна на Българската армия „Велик е нашия войник".