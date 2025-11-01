С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители

С книги вместо цветя жители на Благоевград, ученици, учители, представители на институции и обществени организации отбелязаха Деня на народните будители.

Инициативата „Съвременни будители" постави началото на нова традиция – израз на уважение към знанието, духовността и хората, които пазят и развиват българския дух днес.

„Какво значи българският дух и какво ни завещаха нашите будители? Вярата, с която се устремихме към свободата. Просветата, с която се издигнахме като народ и станахме независими. И стремежът да бъдем заедно и равни с напредналите европейски народи.

Това е тежък завет, който следваме. Днес сме изправени пред предизвикателства, но заветът на нашите будители е да сме единни, да се борим за свободата си, да бъдем трудолюбиви и ученолюбиви и да пазим българщината.

Нека търсим онова, което ни обединява. Нека заедно изпълним българската ни мисия да живеем свободно, да бъдем добри хора, да си помагаме, да се стремим към знание и да помним, че сме част от цивилизованите народи на демокрацията и свободата. Да живее България! Вечна памет на нашите будители!", каза кметът Методи Байкушев.

След словото той постави книги до паметника на братя Миладинови на площад „Георги Измирлиев", отдавайки почит към делото на народните будители. В инициативата се включиха и заместник-кметовете Боряна Шалявска и Станислав Кимчев. Жестът символично замени традиционните цветя – всяка оставена книга носи послание за светлина, знание и вдъхновение. На място беше обособен кът за събиране на дарените издания, които ще бъдат предоставени на Общностния център за уязвими групи в Благоевград и на други организации за образователни дейности с деца и възрастни.



