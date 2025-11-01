ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" към феновете си: БЛОКирай ноември

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21627368 www.24chasa.bg

С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители

Тони Маскръчка

1048
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград

С книги вместо цветя жители на Благоевград, ученици, учители, представители на институции и обществени организации отбелязаха Деня на народните будители.

Инициативата „Съвременни будители" постави началото на нова традиция – израз на уважение към знанието, духовността и хората, които пазят и развиват българския дух днес.

„Какво значи българският дух и какво ни завещаха нашите будители? Вярата, с която се устремихме към свободата. Просветата, с която се издигнахме като народ и станахме независими. И стремежът да бъдем заедно и равни с напредналите европейски народи.
Това е тежък завет, който следваме. Днес сме изправени пред предизвикателства, но заветът на нашите будители е да сме единни, да се борим за свободата си, да бъдем трудолюбиви и ученолюбиви и да пазим българщината.
Нека търсим онова, което ни обединява. Нека заедно изпълним българската ни мисия да живеем свободно, да бъдем добри хора, да си помагаме, да се стремим към знание и да помним, че сме част от цивилизованите народи на демокрацията и свободата. Да живее България! Вечна памет на нашите будители!", каза кметът Методи Байкушев.

След словото той постави книги до паметника на братя Миладинови на площад „Георги Измирлиев", отдавайки почит към делото на народните будители. В инициативата се включиха и заместник-кметовете Боряна Шалявска и Станислав Кимчев. Жестът символично замени традиционните цветя – всяка оставена книга носи послание за светлина, знание и вдъхновение. На място беше обособен кът за събиране на дарените издания, които ще бъдат предоставени на Общностния център за уязвими групи в Благоевград и на други организации за образователни дейности с деца и възрастни.

С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград
С книги вместо цветя в Благоевград отбелязаха Деня на народните будители. СНИМКИ : Община Благоевград

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета