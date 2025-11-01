Желязков: Бъдете добри хора, следвайте примерите на будителите (снимки)

Премиерът Росен Желязков участва в тържественото отбелязване на Деня на народните будители в град Разлог. Той е специален гост на Средно училище "Братя Каназиреви", където ще открие два нови специализирани кабинета и ще се включи в празничната програма.

"Вече повече от 100 години в България празнуваме Денят на народните будители на тази дата, на датата, на която честваме и Свети Иван Рилски, който е покровител на България. Повече от 100 години ние се обръщаме към всички онези, които са дали своя принос, волно или неволно, за това българският дух да преживее трудни времена и да пребъдва", каза премиерът, цитиран от Нова тв.

В речта си пред ученици и преподаватели премиерът Желязков припомни историческото значение на празника. "Аз искам днес да използвам случая да благодаря на учителите, не само за техния всеотдаен труд, а за това, че те са онези, които дават вдъхновението, дават знанието и най-вече добродетелите и вярата в доброто. Бъдете добри хора, следвайте примерите на будителите, защото те не са нещо абстрактно. В техния пример, в тяхното житие има много основания, с което можем да се гордеем, да ги следваме, да спазваме техните завети", добави Росен Желязков.

По-късно през деня програмата на Росен Желязков ще продължи в Благоевградска област, където той ще присъства на официалното откриване на реновиран пътен участък. Отсечката свързва село Бело поле и град Симитли и включва обновения стар тунел "Железница" на път Е-79, както и новото осветление на входа на Благоевград.