ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" към феновете си: БЛОКирай ноември

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21627404 www.24chasa.bg

Млада жена загина в сблъсък с камион на пътя Велико Търново - Русе

Дима Максимова

[email protected]

2880
Жена на 29 г е загинала в катастрофа Снимка: Архив

29-годишна жена от Русенско е загинала при тежка катастрофа на пътя В. Търново - Русе, в участъка между селата Раданово и Петко Каравелово, съобщи ОДМВР - Велико Търново.  Ударили са се лек и товарен автомобил. Загинала е водачката на лекия автомобил.

Пътят остава затворен, автомобилите се пренасочват през обходни маршрути.

Временно движението по път I-4 в участъка Велико Търново – Севлиево при разклона за Момин сбор се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".

Жена на 29 г е загинала в катастрофа Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета