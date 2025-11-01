Млада жена загина в сблъсък с камион на пътя Велико Търново - Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

29-годишна жена от Русенско е загинала при тежка катастрофа на пътя В. Търново - Русе, в участъка между селата Раданово и Петко Каравелово, съобщи ОДМВР - Велико Търново. Ударили са се лек и товарен автомобил. Загинала е водачката на лекия автомобил.

Пътят остава затворен, автомобилите се пренасочват през обходни маршрути.

Временно движението по път I-4 в участъка Велико Търново – Севлиево при разклона за Момин сбор се осъществява двупосочно в една лента поради ПТП, съобщиха от АПИ. Трафикът се регулира от екип на "Пътна полиция".