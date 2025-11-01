В ход е кампанията за даряване на книжки за детските градини в Търново

В Детска градина „Слънце" във Велико Търново беше даден официален старт на второто издание на кампанията „Заедно даряваме детски книжки". Инициативата е на гражданското сдружение „Заедно можем всичко" и има за цел да обогати вече създадените библиотечни кътове в детските градини на територията на община Велико Търново.

При първото издание на кампанията бяха събрани близо 4000 детски книжки, които достигнаха до 25 детски градини в общината, припомнят инициаторите. Така във всяка от тях бяха обособени малки библиотечни кътове, в които децата ежедневно могат да се докосват до вълшебния свят на книгите.

Новата кампания стартира символично в навечерието на Деня на народните будители и ще продължи до края на месец ноември. Всеки, който желае, може да се включи, като дари нова или запазена детска книжка. Дарения ще се събират във всички детски градини в община Велико Търново, както и в известна верига ресторанти, които отново се включват като партньор на инициативата.

От сдружение „Заедно можем всичко" дариха първите 50 книжки на децата от Детска градина „Слънце". Малчуганите посрещнаха гостите с песни, танци и усмивки, а директорът на детската градина благодари на организаторите за това, че продължават традицията и възпитават у най-малките любов към книгата.

„Идеята на кампанията е да насърчим четенето още от най-ранна възраст. Една книжка може да промени света на детето – да го накара да мечтае, да учи и да обича думите", споделиха организаторите от „Заедно можем всичко".

При първата кампания през 2024 г. в нея се включиха над 1300 дарители – родители, учители, ученици и граждани, които доказаха, че когато общността действа заедно, резултатите са впечатляващи.

И тази година инициативата ще продължи с обиколки из детските заведения, а след края на ноември дарените книги ще бъдат разпределени за обогатяване на вече създадените библиотечни кътове в детските градини в цялото Великотърновско.

Организаторите отправят призив към всички жители на града и общината да се включат активно и да подарят книжка с послание.

„Дарявайки книга, даряваме свят от въображение и мечти", казват още от сдружение „Заедно можем всичко".