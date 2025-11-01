Започнаха официалните чествания в София за Деня на народните будители

Честванията на Деня на народните будители в София започнаха пред сградата на президентството с официална церемония по издигане на българския флаг. След това Президентската институция отвори врата за гражданите. Първите гости бяха посрещнати лично от президента Румен Радев в неговия кабинет. Бяха наградени и 6-ма ученици за различни научни постижения.

Президентството ще е отворено за гражданите до 16:30, а специално за празника в президентството ще бъдат изложени експонати, носещи духа на българската история и култура.

За мен и вицепрезидентът е чест в този ден да бъдем домакини на тази тържествена церемония и заедно с всички вас да отправим посланието че духовността е в основата на единственото и напредъка и самочувствието на българската нация. Да отбележим празника, който ни озарява с благородната светлина на ярките умове и характери от нашето минало. Радвам се, че днес, в залите на президентската институция, стотици български граждани ще имат възможността да се докоснат до безценни реликви от хилядолетния път на нашата вяра и език", заяви Радев, съобщава Нова.