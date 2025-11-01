ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" към феновете си: БЛОКирай ноември

Радев и Йотова приеха лично първите гости на „Дондуков“ 2 за Деня на народните будители

"Дондуков" 2

В Деня на народните будители български граждани и чужденци посетиха Администрацията на президента. До 16:30 ч. днес желаещите могат да посетят сградата на президентската институция в рамките на Деня на отворените врати. 

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова приеха лично първите гости на „Дондуков“ 2, след което излязоха от сградата и поздравиха, говориха и се снимаха с чакащите да влязат.

Гражданите имат възможност да разгледат Гербовата зала и кабинетите на президента и на вицепрезидента. Специално за празника в президентството са изложени експонати, носещи духа на българската история и култура. В Гербовата зала е изложен екземпляр от първото издание на „Ключ Българскаго языка“ на Георги С. Раковски, предоставен от Националния исторически музей, информират от прессекретариата на президента, съобщи БТА.

Посетителите ще могат да разгледат и експонати от авторската изложба на гл. ас. д-р Мария Христова-Пенкова „Кодове на идентичност – вяра, език, народ“ от Националния антропологичен музей при Българската академия на науките. Експозицията е посветена на 1160 години от покръстването на българския народ, 1140 години от успението на св. Методий, 1170 години от глаголицата. Със съдействието на Националния исторически музей и редица регионални музеи са изложени пет амулета с глаголически надписи от 10-11 век.

Показани са и експонати, предоставени от Националния военноисторически музей. Експонатите са тематично обвързани с 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и Сръбско-българската война.

Радвам се, че днес в залите на президентската институция стотици български граждани ще имат възможността да се докоснат до безценни реликви от хилядолетния път на нашата вяра и език, каза по-рано днес държавният глава Румен Радев.

Граждани разказаха за БТА, че са дошли днес, защото им е любопитно и могат да научат нещо ново. Част от хората доведоха и децата си и споделиха, че са дошли, „защото това е институцията, която е на върха на държавата, а президентът и вицепрезидентът дават пример на народа и са будители на новото време“.

Желаещите да посетят институцията следва да имат предвид, че ще преминават през проверка за сигурност, като не се допуска внасянето на обемисти багажи, обясниха от прессекретариата.

"Дондуков" 2

