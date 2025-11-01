Радев и Йотова приеха лично първите гости на „Дондуков“ 2 за Деня на народните будители

В Деня на народните будители български граждани и чужденци посетиха Администрацията на президента. До 16:30 ч. днес желаещите могат да посетят сградата на президентската институция в рамките на Деня на отворените врати.

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова приеха лично първите гости на „Дондуков“ 2, след което излязоха от сградата и поздравиха, говориха и се снимаха с чакащите да влязат.

Гражданите имат възможност да разгледат Гербовата зала и кабинетите на президента и на вицепрезидента. Специално за празника в президентството са изложени експонати, носещи духа на българската история и култура. В Гербовата зала е изложен екземпляр от първото издание на „Ключ Българскаго языка“ на Георги С. Раковски, предоставен от Националния исторически музей, информират от прессекретариата на президента, съобщи БТА.

Посетителите ще могат да разгледат и експонати от авторската изложба на гл. ас. д-р Мария Христова-Пенкова „Кодове на идентичност – вяра, език, народ“ от Националния антропологичен музей при Българската академия на науките. Експозицията е посветена на 1160 години от покръстването на българския народ, 1140 години от успението на св. Методий, 1170 години от глаголицата. Със съдействието на Националния исторически музей и редица регионални музеи са изложени пет амулета с глаголически надписи от 10-11 век.

Показани са и експонати, предоставени от Националния военноисторически музей. Експонатите са тематично обвързани с 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия и Сръбско-българската война.

Радвам се, че днес в залите на президентската институция стотици български граждани ще имат възможността да се докоснат до безценни реликви от хилядолетния път на нашата вяра и език, каза по-рано днес държавният глава Румен Радев.

Граждани разказаха за БТА, че са дошли днес, защото им е любопитно и могат да научат нещо ново. Част от хората доведоха и децата си и споделиха, че са дошли, „защото това е институцията, която е на върха на държавата, а президентът и вицепрезидентът дават пример на народа и са будители на новото време“.

Желаещите да посетят институцията следва да имат предвид, че ще преминават през проверка за сигурност, като не се допуска внасянето на обемисти багажи, обясниха от прессекретариата.