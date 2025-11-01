ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" към феновете си: БЛОКирай ноември

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21627625 www.24chasa.bg

Собственици на имоти в Елените подготвят колективен иск

1892
Трагедията в Елените отне живота на четирима души.

Близо месец след потопа собственици на имоти във ваканционно селище Елените организираха Общо събрание, за да обсъдят пораженията от наводнението и следващите общи действия.

Жителите от комплекса без акт 16 предвиждат да заведат колективен съдебен иск. Хората са категорични – държавата е абдикирала, а помощ не идва нито от собствениците на земята в района, нито от Община Несебър, нито от държавата, съобщава БНТ.

Потърпевшите настояват спешно да бъдат възстановени водата, токът и канализацията в домовете им. Собствениците споделят още, че след отмяна на бедственото положение на 16 октомври със собствени средства организират почистването в курорта.

Трагедията в Елените отне живота на четирима души.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета