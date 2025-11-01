Майка и дете пострадаха при катастрофа край смолянското село Ровино

Жена на 21 години и тригодишното ѝ дете са пострадали при катастрофа в смолянското село Ровино, съобщиха от Многопрофилната болнца за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" в Смолян. Пострадалите са приети в Спешно отделение на болницата.

По първоначална информация жената е загубила управление над автомобила, който се удря в бордюра и се преобръща по таван.

Д-р Кристиян Стефанов каза за БТА, че към момента състоянието на пациентите е стабилно. И майката, и детето са без опасност за живота. Предстои да им бъдат направени параклинични образни изследвания.

Външни наранявания имат и детето, и майката, като главно ударите са в областта на главата. Имат подкожни хематоми и охлузни рани. „Майката е със загуба на съзнание и ретроградна амнезия, поради което е назначен скенер на глава, в случай, че е с мозъчно сътресение. Ако скенерът е негативен, най-вероятно ще бъде приета в Хирургичното отделение с цел наблюдение", посочи д-р Стефанов. Детето е в добро общо състояние и най-вероятно ще бъде освободено за домашно лечение.

Заради катастрофата движението по пътя Смолян – Мадан се извършва двупосочно в една лента, съобщиха от Областното пътно управление.