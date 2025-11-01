ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Левски" към феновете си: БЛОКирай ноември

Хванаха 26 пияни и трима дрогирани зад волана за ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 12 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 14 - с над 1,2 на 1000, а петима, спрени за проверка, са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 3 души, трима са отказали да бъдат тествани. Това сочат междинни резултати от специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движение по пътищата, съобщи МВР.

13 435 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалото денонощие. Извършен е контрол на 16 551 водачи и пътници. Съставени са 4165 фиша и 662 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

