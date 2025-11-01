Премиерът Желязков откри обновени кабинети в училище в Разлог

Премиерът Росен Желязков откри обновени кабинети в Средно училище „Братя Петър и Иван Каназиреви" в Разлог в Деня на народните будители. Заедно с кмета Красимир Герчев прерязаха лентата на обновените кабинети по биология, информационни технологии и дигиталната лаборатория. За модернизирането им са закупени съответно 3D принтер и уреди за лабораторни и практически дейности. След това разгледаха и кабинета за работа с деца със специални образователни потребности.

Министър-председателят се срещна с ученици, които му разказаха за инициативата си да изработват сапуни, които продават с благотворителна цел. Повечето единадесетокласници споделиха с премиера, че са избрали да кандидатстват медицина.

"Виждам добре развита инфраструктура, стремеж на учителите да преподават по най-добрия начин и връзка между ученици и преподаватели. Няма как училището да изостава от дигитализацията, която е около нас, като допълни, че и учителите са амбицирани да бъдат в крак с времето", каза премиерът.