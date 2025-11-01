На Архангелова задушница почетоха български воини в Северна Македония и Румъния

За поредна година Архангелова задушница се отбелязва на български военни гробища и паметни места и зад граница.

В Република Северна Македония българска делегация, ръководена от заместник-министъра на отбраната Радостин Илиев, почете паметта на загиналите и погребани там български военнослужещи. Официалната възпоминателна церемония в Северна Македония се състоя днес, 1 ноември, на българското военно гробище в село Цапари, община Битоля, където бяха поднесени венци от името на министъра на отбраната Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Това съобщиха от Министерство на отбраната

„В този ден по традиция Православната църква и всички ние отдаваме почит и признание към паметта на хилядите загинали във войните герои." Това каза в словото си заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев при ритуала. „Историята е паметта на народите. Тя е това, което ни свързва с миналото и ни помага да разбираме настоящето и това кои сме днес", отбеляза още той. Заместник-министър Илиев посочи още, че историята е това, което служи и като средство за гражданско и военно възпитание и ни учи как да отбягваме грешките на миналото и посочва пътища за нашето бъдеще.

Заупокойната панихида в с. Цапари бе отслужена в църквата „Свети Георги". В тържествената церемония на българското военно гробище в с. Цапари участваха също посланикът на Република България в Скопие Желязко Радуков, военният и военновъздушен аташе подполковник Асен Ламбев, офицери и курсанти от Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров". Аташетата по отбрана на Италия, Китай, Украйна, Унгария, Турция отдадоха почит заедно българската делегация в с. Цапари.

Гробището в село Цапари от 2004 г. е първото официално признато българско военно гробище на територията на Република Северна Македония. По време на Първата световна война този район е на фронтовата линия и в него са погребани българските воини, загинали в защита на Червената стена – кота 1248.

Вчера, 31 октомври, в знак на признателност, бяха положени цветя пред паметника на 193-мата български офицери и войници в района на село Дреново, община Кавадарци, пред паметната плоча на загиналите български офицери и войници в българо-германското военно гробище в град Прилеп и пред паметника на загиналите български офицери и войници в двора на църквата в село Беранци, община Битоля, РСМ. Отдадоха почит вчера Н. Пр. посланикът на Република България в Скопие Желязко Радуков и генералният консул на Република България в Битоля Николай Димитров, както и представители на дипломатически мисии и неправителствени организации от РСМ.

Министерството на отбраната с подкрепата на Посолството на Република България в Скопие и Генералното консулство в Битоля организираха почистването, обработването със специални препарати за консервация и възстановяването на паметниците на загиналите български военнослужещи, на които се проведоха ритуалите, посветени на Архангелова задушница в РСМ.

Днес, 1 ноември, и в Румъния се проведоха ритуали. Там за трета поредна година, бе отбелязана Архангелова задушница по инициатива на Министерството на отбраната, със съдействието на Посолството на Р България в Румъния. Делегация от Министерството на отбраната участва във военен ритуал и заупокойна панихида в Международното военно гробище „Мирча чел Бътрън" („Mircea cel Batran") край село Мирча вода, окръг Констанца. Положени бяха венци от името на министъра на отбраната Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. В ритуала взеха участие Н. Пр. Радко Влайков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Румъния, директорът на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание" Людмил Михайлов, военният аташе на Република България в Румъния полковник Любомир Родопски, български военнослужещи от Щаба на многонационалната дивизия „Югоизток" в Букурещ, офицери и курсанти от Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски", председателят на СВВБ о. з. полковник Анани Христов, както и членове на различни военно-патриотични организации.

От румънска страна в ритуала участваха военнослужещи от 345-и артилерийски батальон „Tomis", военният оркестър на ВМС на Румъния, о. з. полк. Ремус Маковей – председател на неправителствената организация „Култ към героите" (клон Констанца), Кристиан Крачун – президент на Асоциацията на военните ветерани в Румъния (клон Констанца) и др. Заупокойна литургия ще бъде отслужена в съслужение от румънски и български свещеници. По време на тържествената церемония ще бъдат поднесени венци на признателност от името на министъра на отбраната и началника на отбраната.

Военното гробище край с. Мирча вода е едно от най-големите извън територията на България по брой на погребаните в него български военни – около 200. Положени са тленните останки на общо над 5000 воини от четири национални армии – на Румъния, Германия, Русия и България, загинали на Добруджанския фронт по време на Първата световна война.