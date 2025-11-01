Мечокът Веско вече е у дома след ремонт и разширение на клетката му в Павликени

Мечокът Васко вече е в обновената си клетка и радва посетителите на Зоокът Павликени. Той липсваше на всички, защото в последните месеци бе "командирован" в друг зоопарк, докато неговото обиталище беше разширено и обновено. Изградена е и нова наблюдателна площадка за посетителите, съобщи във фейсбук страницата си кметът Емануил Манолов.

Разширяването на клетката на мечката в Зоокът Павликени е част от по-голям проект за реконструкция, обновяване и модернизация на съоръженията и парковата среда на Зоокъта, включва и преустройство на съществуваща обслужваща сграда в Център за обучение на посетители.

Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез подхода „Водено от общностите местно развитие", по процедура на Местната инициативна група „Павликени - Полски Тръмбеш".

Средствата за реализиране на дейностите по проекта възлизат общо на 567 589 лева с ДДС, като от тях 226 891 лева са отпуснати от ПРСР 2014-2020 г., а съфинансирането от бюджета на Община Павликени е в размер на 340 698 лева.

Разширението на клетката става възможно след като през 2020 г. Община Павликени закупи съседен имот до зоологическата градина с площ 4,5 дка.