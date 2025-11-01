Рибари от Балчик: Тази есен пасажите паламуд и сафрид ни подминаха

„Няма риба по северното крайбрежие на Черно море. Пасажите от паламуд ни подминаха, пасажите от лефер се застояха за кратко, няма сафрид, ловим само дребен, хамсията е много малко", казва с тревога дългогодишният рибар от Балчик Виктор Лучиянов, който „извън лодката" е хотелиер и председател на Общинския съвет. „Наблюдаваме обаче интересни явления. В нашите води се появи скалният лаврак или така наречената морска врана, която не е характерна за тук. Сега е в изобилие. Ще се учим да я ловим, още повече, че в Турция тази риба е ценена. Появи се и черноморската ципура. Има я също в изобилие и тези, които ловят на даляни или на мрежи, хващат доста екземпляри", добавя Лучиянов. Той казва, че през есента рибарите са очаквали да има много риба, тъй като през пролетта са се радвали на богат улов. „Звънят рибари от Турция, питат как е при нас, ловим ли, защото и при тях рибата я няма", споделя Лучианов. „Предполага се, че пасажите риба, по неизвестни причини, тази година са се насочили към другата страна на Черно море – източното крайбрежие на Турция, Грузия и т.н. Има такива предеценти. Последният беше през 2010 година, когато пасажите миграционна риба пак ни заобиколиха", обяснява рибарят-любител.

Рибари от крайморските общини в област Добрич се притесняват как ще приготвят рибената чорба. Паламудът по пазарите е беломорски – от Турция, добавят те и признават, че тази година няма да правят традиционния деликатес - маринован паламуд, за чиято подготовка има много различни местни рецепти.