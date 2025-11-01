Представиха изложба за покръстването, глаголицата и кирилицата по инициатива на Илияна Йотова

По инициатива на вицепрезидента Илияна Йотова в Деня на отворените врати в президентската институция беше представена изложбата „Кодове на идентичност – вяра, език, народ", съобщиха от прессекретариата на президентството. Експозицията е посветена на две паметни за България годишнини – 1160 години от покръстването на българския народ и 1170 години от първата славянска азбука глаголицата. Честването на двете годишнини е под патронажа на вицепрезидента.

Изложбата „Кодове на идентичност – вяра, език, народ" е предоставена от Националния антропологичен музей при Българската академия на науките. В Деня на отворените врати в президентството посетителите имат възможността да се запознаят глаголически и кирилски надписи и кодове за тяхното разчитане, представени в експозицията.

Със съдействието на Националния исторически музей и на регионалните исторически музеи във Варна, Добрич, Шумен, Велики Преслав за първи път заедно се представят пет амулета с глаголически и кирилски надписи. Изложени са и артефакти, свързани с покръстването и с дейността на книжовните центрове в най-ранното българско Средновековие – железни кръстове от процесиите при покръстването, инструменти, с които в скрипториите са се превеждали и преписвали на старобългарски език богослужебните книги.

По покана на вицепрезидента Илияна Йотова проф. Казимир Попконстантинов – световноизвестен археолог, медиевист и епиграф, запозна посетителите с историята на артефактите.