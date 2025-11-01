Мъжът, застрелял бизнесдамата, се е самоубил

Самоубил се е мъжът, застрелял бизнесдамата в магазин в София вчера вечерта. Той е бил намерен в автомобила си "Тесла" близо до търговския обект, където убил бившата си половинка.

Снощи той отишъл в магазина, където последвала кавга. Той извадил пистолет и я прострелял четири пъти, единият в главата. След това избягал. Жената била открита мъртва от майка си. Тя имала три деца, които оставя сираци.

Преди години убиецът ѝ е бил задържан заради упражнено домашно насилие върху жената. Сигналът обаче не бил от нея, а тя отказала да подаде жалба. Въпреки това от СДВР профилактирали мъжа.

Самоубилият се мъж е автотърговец, продавал луксозни коли като теслата, в която сложил край на живота си. Убитата от него жена отворила магазина си преди четири години. В него продавала алкохол и цигари.