ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Два месеца остават до присъединяването на България...

Времето София 21° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21628628 www.24chasa.bg

Премиерът Желязков откри реновиран участък на пътя за Гърция край Благоевград (Снимки)

Тони Маскръчка

1192
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка

Премиерът Росен Желязков пусна символично осветлението на главен път Е-79 край Благоевград. С водосвет бе открит реновираният участък от разклона за село Бело поле до Симитли с дължина около 15 км. Той е на стойност 35,6 млн. лв.

"Откриваме този реновиран участък по пътя София-Кулата, който от 1998 г. не е ремонтиран. Хубаво е, че това е превантивен, а не авариен ремонт. Осветлението е само видимата част. Решаваме дългогодишен проблем, като увеличаваме степента на безопасност на пътуващите. Благодарение на централната и местна власт, управляващото мнозинство и редовното правителство, което взема и изпълнява решенията, пътят вече е по-светъл, по-сигуран и по-безопасен", каза премиерът Росен Желязков.

На тържеството присъстваха всички кметове на общини от Благоевградска област и депутати. Кметовете успяха да поставят някои от наболелите си проблеми. Най-много въпроси имаше около изграждането на околовръстен път на Кресна, който да е временно решение за засиления трафик докато се изгради магистрала "Струма" през Кресненското дефиле. Това няма да стане до следващия летен сезон, когато отново се очакват километрични задръствания от пътуващи към Гърция. Поискаха от премиера още преди Великден, когато започват активните пътувания на българи към Бяло море, да бъде поставен нов светофар в Кресна, за да се улесни движението и на автомобилите и на местните жители. 

Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Символичното пускане на осветлението на главен път Е-79 край Благоевград Снимка: Тони Маскръчка
Символичното пускане на осветлението на главен път Е-79 край Благоевград Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка

Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Символичното пускане на осветлението на главен път Е-79 край Благоевград Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Символичното пускане на осветлението на главен път Е-79 край Благоевград Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Символичното пускане на осветлението на главен път Е-79 край Благоевград Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка
Откриването на реновирания участък от разклона за село Бело поле до Симитли Снимка: Тони Маскръчка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета