Премиерът Желязков откри реновиран участък на пътя за Гърция край Благоевград (Снимки)

Премиерът Росен Желязков пусна символично осветлението на главен път Е-79 край Благоевград. С водосвет бе открит реновираният участък от разклона за село Бело поле до Симитли с дължина около 15 км. Той е на стойност 35,6 млн. лв.

"Откриваме този реновиран участък по пътя София-Кулата, който от 1998 г. не е ремонтиран. Хубаво е, че това е превантивен, а не авариен ремонт. Осветлението е само видимата част. Решаваме дългогодишен проблем, като увеличаваме степента на безопасност на пътуващите. Благодарение на централната и местна власт, управляващото мнозинство и редовното правителство, което взема и изпълнява решенията, пътят вече е по-светъл, по-сигуран и по-безопасен", каза премиерът Росен Желязков.

На тържеството присъстваха всички кметове на общини от Благоевградска област и депутати. Кметовете успяха да поставят някои от наболелите си проблеми. Най-много въпроси имаше около изграждането на околовръстен път на Кресна, който да е временно решение за засиления трафик докато се изгради магистрала "Струма" през Кресненското дефиле. Това няма да стане до следващия летен сезон, когато отново се очакват километрични задръствания от пътуващи към Гърция. Поискаха от премиера още преди Великден, когато започват активните пътувания на българи към Бяло море, да бъде поставен нов светофар в Кресна, за да се улесни движението и на автомобилите и на местните жители.