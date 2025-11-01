ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дронове бяха забелязани над база на НАТО в Белгия

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21628787 www.24chasa.bg

Пиян прободе в крака полицай, отзовал се на сигнал за силна музика в Монтана

3464
Нож СНИМКА: Pixabay

Пиян жител на монтанския квартал "Огоста" прободе с нож в крака дежурен полицай, намесил се в сбиване между двама мъже.

Малко преди полунощ в Районното управление в Монтана е получен сигнал за силна музика в ромския квартал "Огоста". Пристигналият на адреса патрул установил 50-годишен мъж в явно нетрезво състояние, съобщават от пресцентъра на Областната полиция.

По време на обработване на сигнала пияният влиза в конфликт с 45-годишен съсед, който прераства в сбиване. В резултат на това по-младият мъж получава порезна рана в областта на гърдите. Полицаят опитал да разтърве мъжете, в следствие на което бива прободен с нож в бедрото от 50-годишния мъж.

На пострадалите е оказана медицинска помощ. Използваният нож е иззет, а 50-годишния мъж е задържан в ареста за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Нож СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета