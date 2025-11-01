Искат спешни промени в закона за спортното хулиганство след прекратеното пловдивско дерби

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на младежта и спорта призова за спешни промени в закона за спортното хулиганство, след като вратарят на "Ботев" (Пд) Даниел Наумов беше ранен по време на пловдивското дебри.

В позиция до медиите спортното министерство осъди остро проявата на насилие, която доведе до прекратяването на градското дерби между отборите на Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив).

"Подобни прояви нямат място нито по спортните терени, нито по трибуните", пишат от министерството.

Законът за борба със спортното хулиганство вече шести месец очаква разглеждане в Народното събрание. Забавянето на това законодателство застрашава сигурността по спортни мероприятия и пречи за изграждането на здрава и отговорна спортна култура у младите хора, посочват от спортното министерство.

Мачът между "Ботев" и "Локомотив" беше прекратен в 41–та минута, след като стъклена бутилка полетя от трибуна "Бесика" към терена и уцели вратаря на жълто–черните Даниел Наумов. Той падна на земята, след като бе ударен в главата. До този момент резултатът бе 1:1.