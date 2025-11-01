ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дронове бяха забелязани над база на НАТО в Белгия

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21629039 www.24chasa.bg

Искат спешни промени в закона за спортното хулиганство след прекратеното пловдивско дерби

3980
Даниел Наумов лежи а земята след удара. Снимка: Startphoto.bg

Министерството на младежта и спорта призова за спешни промени в закона за спортното хулиганство, след като вратарят на "Ботев" (Пд) Даниел Наумов беше ранен по време на пловдивското дебри.

В позиция до медиите спортното министерство осъди остро проявата на насилие, която доведе до прекратяването на градското дерби между отборите на Локомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив).

"Подобни прояви нямат място нито по спортните терени, нито по трибуните", пишат от министерството.

Законът за борба със спортното хулиганство вече шести месец очаква разглеждане в Народното събрание. Забавянето на това законодателство застрашава сигурността по спортни мероприятия и пречи за изграждането на здрава и отговорна спортна култура у младите хора, посочват от спортното министерство.

Мачът между "Ботев" и "Локомотив" беше прекратен в 41–та минута, след като стъклена бутилка полетя от трибуна "Бесика" към терена и уцели вратаря на жълто–черните Даниел Наумов. Той падна на земята, след като бе ударен в главата. До този момент резултатът бе 1:1.

Даниел Наумов лежи а земята след удара.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета