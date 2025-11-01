Десетки се събраха на летището, за да гледат огромния Ан-124 "Руслан" (Снимки)

Десетки се събраха на летището в София, за да видят гиганта Ан-124 Руслан, който в момента е най-огромния самолет в света. Той кацна за презареждане в България. Всички гиганти след разпада на СССР останаха за Украйна.

Антонов Ан-124 Руслан е най-тежкотоварният серийно произвеждан самолет в света. Наименованието му в НАТО е Сondor. По размери той отстъпва единствено на Ан-225, който бе унищожен в началото на войната в Украйна. В протежение на времето на запад е бил известен като Ан-40 и Ан-400. От създаването му през 1982 г. са произведени 56 самолета, от които в експлоатация са 49. Такива самолети се използват в Русия, Украйна, ОАЕ, Либия и НАТО. Транспортният самолет Ан-124 е създаден от тогава съветското (днес украинско) конструкторско бюро „Антонов". Предназначен е за превоз на войски и бойна техника и свръхтежки товари. Той може да превози 448 души или 268 десантчици.

Дължина: 69,1 m

Размах на крилете: 73,3 m

Площ на крилете: 628 m2

Височина: 6,3 m

Тегло (празен): 175 тона

Тегло (пълен): 405 тона

Двигатели: 4 Лотарев D-18, 229,5 kN

Макс. скорост 865 km/h

Мексимален полет без допълнителни резервоари: 4500 km

Таван на полета: 12 000 m