Млади русенски таланти спечелиха куп награди за литературни журналистически творби

С тържествен концерт и официална церемония по награждаването на млади творци Община Русе и Общинският детски център за култура и изкуство отбелязаха днес в зала „Култура" Деня на народните будители. По време на честването бяха отличени победителите в 18-ия Национален ученически конкурс за литература и журналистика „Стоян Михайловски".

Събитието започна с изпълнение на „Върви, народе възродени" – творба, написана в Русе преди 133 години от патрона на конкурса Стоян Михайловски. В програмата участие взеха Детската вокална група „Слънце" с ръководител Наталия Константинова, Ема Велчева, Преслав Димитров, Ивайла Илиева, Йоана Донева и Евгения Ачева, които създадоха празнична атмосфера с изпълнения, посветени на просветата и духовността.

По време на церемонията бяха отправени поздравления към всички участници и техните ръководители за отдадеността им към литературата и журналистиката. Заместник-кметът Енчо Енчев приветства присъстващите и заяви, че в епоха на прибързани новини и повърхностни послания конкурсът „Стоян Михайловски" отстоява качеството, дълбочината и стойността на писаното слово.

„Скъпи лауреати, вашите творби докоснаха сърцата и умовете на журито. Вашите награди са заслужено признание за таланта, за часовете, прекарани в търсене на точната дума, и за вашата гражданска позиция. Приемете нашите най-сърдечни поздравления! Продължавайте да пишете, да изследвате и да вълнувате! Вие сте мостовете, които свързват нашето минало с бъдещето ни", каза Енчев и връчи поздравителен адрес на директора на центъра Юлия Енчева.

В тазгодишното издание на конкурса участваха 162 млади автори от цялата страна със 184 творби, както и един журналистически екип. Произведенията бяха оценени от жури с председател поетът и преводач Нели Пигулева и членове – издателят и писател Пламен Абаджиев и поетът Красимир Манев. Младите дарования се конкурираха в два раздела – „Литературно творчество" и „Журналистика".

В раздел „Литературно творчество" Енчо Енчев връчи медали, грамоти и книги на ученици, впечатлили журито със своя талант и оригиналност. В раздел „Журналистика" наградите бяха връчени от Нели Пигулева, като младите репортери получиха признание за активната си гражданска позиция и усет към словото.

Голямата награда на конкурса тази година бе присъдена на Габриела Лазарова от Шумен. Тя получи статуетка с бухал, поставен върху книги – символ на знанието и любовта към литературата, както и парична премия от Фондация „Русе – град на свободния дух".

Бяха раздадени и две специални награди в раздел „Литературно творчество" за изключителни постижения в областта на литературата. Те бяха връчени на Славея Младенова от СУ „Сава Доброплодни", Шумен, и Даниел Петров от клуб „Тийн тв" при ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново.

По време на церемонията присъстващите отдадоха почести и на учителите-ръководители на клубове „Слово" и „Млад журналист", които насърчават и развиват литературните и журналистическите таланти на младите хора.

Събитието завърши с емоционално изпълнение на „Молитва за България" от Ема Велчева, Йоана Донева и Евгения Ачева, което обедини всички в духа на българщината и благодарността към народните будители – минали и съвременни.

Ето и наградените русенски творци:

В раздел „Литературно творчество":

В първа възрастова група до IV клас:

ПОЕЗИЯ:

I награда - Никола Николов — Клуб за творческо писане „Слово" към Възрожденско читалище „Зора - 1866"

III награда - Евангелина Маринова — Школа за творческо писане „Джани Родари", Pyce.

ПРОЗА

I награда - Марина Маринова — Клуб по творческо писане „Слово" към Възрожденско читалище „Зора - 1866"

Втора възрастова група V-VII клас

„ПОЕЗИЯ"

III награда - Елена Върбанова - Школа за творческо писане „Джани Родари", София Доу - Школа за творческо писане „Джани Родари"

Поощрение:

Светлозара Пенчева от Школа за творческо писане „Джаии Родари"

„ПРОЗА"

Рафаела Минева от Школа за творческо писане „Джани Родари"

Поощрение :

Елена Върбанова - Школа за творческо писане „Джани Родари", Pyce

III възрастова гpyпa VIII - XII клас

ПОЕЗИЯ

I награда

Никол Христова - Клуб по творческо писане „Слово" към Възрожденско читалище „Зора - 1866"

„ПРОЗА"

II награда - Арлина Драгаиова Доу - Школа за творческо писане „Джани Родари" III награда - Мейра Кязъм - Школа за творческо писане "Джани Родари"

В раздел „Журналистика"

II възрастова група VIII-XII клас

II награда - Боян Павлов - Клуб по творческо писане "Слово" към Възрожденско читалище "Зора - 1866"

III награда - Никол Христова - Клуб по творческо писане „Слово" към Възрожденско читалище „Зора - 1866"