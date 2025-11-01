Галина от Казанлък лиши Озан от бащинство на 8-годишното им момче, музикантът спечели първа битка

Детето е осиновено от новия мъж на майката, но адвокат Валентин Ройнов преобърна хода на делото

Озан Калдиш не е допускал, че жената, от която има дете, ще му го отнеме. И повежда трудна съдебна битка за родителските си права. Бащата е турски гражданин, от две години работи като учител по музика в Хатай.

Преди време с Галина от Казанлък, която е военнослужеща, заживели на семейна начала и от връзката им се родил син. После двамата се разделили. Калдиш се прибрал в Турция, където работел като музикант. По време на пандемията, като всички хора с такива професии, останал без работа и не можел да плаща определената му от съда издръжка.

В това време Галина сключила брак с друг мъж и поискала той да осинови момчето от връзката й с Озан.

Междувременно Районният съд в Казанлък лишава биологичния баща от родителски права заради неплатената издръжка. Следва дело за осиновяването на момчето. Озан научава това в Турция, тъй като документите за осиновяването стигнали до него. Музикантът с изумление установява, че е лишен от родителски права и почва да се защитава.

"Съдът в Казанлък обаче допуска непълно осиновяване (детето става роднина на втория си баща, но не и на неговите близки - б.р.)", обясни адвокат Валентин Ройнов, към когото Озан се обръща за съдействие.

Биологичният родител губи битката и в Окръжният съд в Стара Загора, който отказва да разгледа иска за възстановяване на родителските му права. Тогава адвокат Ройнов пуска жалба във ВКС. Адвокат Валентин Ройнов Снимка: 24 часа

Върховните магистрати постановяват, че Озан Калдиш има право да поиска съдът да прецени дали е отпаднало основанието, на което е лишен от бащинство. Така делото се връща отново в Районния съд в Казанлък, който трябва да разгледа случая.

"Това е голяма победа, тъй като решенията на ВКС са задължителни за сходни казуси", коментира адвокат Валентин Ройнов, който не за първи път печели във Върховния съд дела по обществено значими казуси.