Галина от Казанлък лиши Озан от бащинство на 8-годишното им момче, музикантът спечели първа битка

Детето е осиновено от новия мъж на майката, но адвокат Валентин Ройнов преобърна хода на делото
Озан Калдиш не е допускал, че жената, от която има дете, ще му го отнеме. И повежда трудна съдебна битка за родителските си права. Бащата е турски гражданин, от две години работи като учител по музика в Хатай.
Преди време с Галина от Казанлък, която е военнослужеща, заживели на семейна начала и от връзката им се родил син. После двамата се разделили. Калдиш се прибрал в Турция, където работел като музикант. По време на пандемията, като всички хора с такива професии, останал без работа и не можел да плаща определената му от съда издръжка.
В това време Галина сключила брак с друг мъж и поискала той да осинови момчето от връзката й с Озан.
Междувременно Районният съд в Казанлък лишава биологичния баща от родителски права заради неплатената издръжка. Следва дело за осиновяването на момчето. Озан научава това в Турция, тъй като документите за осиновяването стигнали до него. Музикантът с изумление установява, че е лишен от родителски права и почва да се защитава.
"Съдът в Казанлък обаче допуска непълно осиновяване (детето става роднина на втория си баща, но не и на неговите близки - б.р.)", обясни адвокат Валентин Ройнов, към когото Озан се обръща за съдействие.
Биологичният родител губи битката и в Окръжният съд в Стара Загора, който отказва да разгледа иска за възстановяване на родителските му права. Тогава адвокат Ройнов пуска жалба във ВКС.
Върховните магистрати постановяват, че Озан Калдиш има право да поиска съдът да прецени дали е отпаднало основанието, на което е лишен от бащинство. Така делото се връща отново в Районния съд в Казанлък, който трябва да разгледа случая.
"Това е голяма победа, тъй като решенията на ВКС са задължителни за сходни казуси", коментира адвокат Валентин Ройнов, който не за първи път печели във Върховния съд дела по обществено значими казуси.