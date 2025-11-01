Майстори на сармата от Тутраканско спечелиха Наградата на кмета на община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Празникът на Хотанската сарма събра днес над 500 участници и гости в село Хотанца, за да споделят духа българските традиции и кулинарното майсторство. Събитието, организирано от НЧ „Светлина – 1928" и кметство Хотанца, започна с водосвет и посвещение по повод Деня на народните будители. Сред официалните гости беше кметът на община Русе Пенчо Милков, който поздрави организаторите и участниците за тяхното усърдие и любов към родното, съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

„Вие създадохте традиция, която ще събира хората, ще радва душите и ще пази духа на селото. Гордея се с вашите златни ръце и отворени сърца. Всяка сарма е уникална – точно като всяко семейство. Както лист по лист обгръща своята сърцевина, така и този празник обгръща духа на село Хотанца – единно, гостоприемно и живо. Вие сте душата на този празник. Вашето гостоприемство и любов правят този ден истински и незабравим", заяви Милков.

Поздрав към присъстващите отправи и областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Празникът продължи с конкурс, в който се включиха 12 читалища от Северна България. Надпреварата се проведе в шест категории: най-красиво аранжирана маса, най-вкусно приготвена зелева сарма, най-нетрадиционно ястие, най-автентична стара рецепта, най-голяма и най-малка сарма.

Ястията бяха оценявани от авторитетно жури с председател етнографът Искра Тодорова от Регионалния исторически музей – Русе. Членове на журито бяха и познатите от предаването Hell's Kitchen готвачки Царина от Горна Оряховица и Симона от Смолян. Те споделиха, че най-изненадваща за тях е била рецептата за сарма с морски дарове.

Особен интерес предизвика семейството на Калина и отец Михаил Михайлови от село Шуменци, община Тутракан, които представиха седем различни вида сарми:

зелеви сарми с кълцано месо; с ориз, булгур и пръжки; с булгур и сини сливи; с ориз и орехи; сарми, обвити с лопуш; с ориз, булгур и сирене; както и лозови сарми с киноа и зеленчуци.

Семейството заслужи и Наградата на кмета на община Русе Пенчо Милков. Отличието на кмета на Хотанца Мелиха Тодорова отиде при НЧ „Иван Вазов – 1908" от село Здравец, Търговищко. Призът за най-вкусна зелева сарма спечелиха Афет Хаскова и Борянка Кирилова от Русе.

За общата трапеза на гостите домакините приготвиха 2000 сарми в няколко големи казана, използвайки 200 кг зеле, 65 кг ориз и 120 кг месо. В други два казана къкреше боб с кюфтенца – традиционно ястие, с което местните някога посрещали гостите си на сбора.

През целия ден фолклорни състави и вокални групи радваха публиката с пъстри изпълнения.

Празникът на Хотанската сарма отново доказа, че българските традиции са живи и се предават с любов от поколение на поколение.