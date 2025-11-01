Малки художници подариха на гражданите на Монтана изложбата „Багрите на есента"



КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

В центъра на Монтана деца от IV ОУ „Иван Вазов"подредиха есенна изложба. Тя включва различни творби на изобразителното и приложно изкуство-пейзажи, сувенири от дърво, кожа, хартия истински жълти и червени листа. Творбите са експонирани в една от къщите на предстоящия коледен базар. Идеята е да повишим настроението на преминаващите по плошад „Жеравица" в унисон с природата.

„Изложбата „Багрите на есента" е дейност с традиция от 14 години в IV ОУ „Иван Вазов"-Монтана", разкри тайната на вълшебството артпедагожката Таня Василева. Дело е на родители и ученици и винаги е на входа в сградата на училището. Тази година са радваме на силна подкрепа от страна на родителите към институцията и това ни мотивира да покажем подкрепата им. Все по-често чуваме в медиите една негативна информация към учителите. Съществува една безпочвена критичност към отговорностите ни, защото днес на учителя са вменени много задължения. Това ми даде идея ,че ние като общество един за друг можем да направим много и е хубаво да споделяме това, което ни радва и е полезно! Родителите все пак са наши партньори и е добре да покажем тяхната съпричастност към нас. Тази съзидателна енергия , която се вижда в различните творби е нещо прекрасно. В къщичката е само малка част от изложбата. За нас като институция е радост да окуражим родителя да твори с детето си е ценна практика! Споделеното време с детето несъмнено ще донесе успех .

Таня Василева е носител на международна награда за добри постижения на възпитаниците си.

„Наградата ме задължава да работя за още успехи към работата си и да съм полезна за учениците ми . Да съм личен пример за децата. Работя с много деца от различни възрасти. Работим в различни техники –от базовото рисуване до експерименти в изкуството. Работата на учителя е да стигне до сърцето на детето, за да може то да има отношение към творчеството и уважение към труда. Случвало ми се е ученик да дари наградата си от рисунка за благотворителност и това е ценен пример. Акт на човещина!", казва г-жа Василева.