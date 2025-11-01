ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още двама са с повдигнати обвинения за обира в Лув...

Почина мотористът от Стамболийски, катастрофирал на “Пещерско шосе” в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2156
Мотористът Петър Терзиев е починал.

Мотористът Петър Терзиев, пострадал тежко при катастрофа на “Пещерско шосе” в Пловдив, е починал. Тъжната вест съобщи неговата сестра в социалните мрежи. 

“Пътят ти може да е свършил тук, Пепи, но душата ти ще продължи да лети. Обичам те, братчето ми”, пише тя.

Няколко дни по-рано жената обяви, че се събират средства за лечението му. Сега по думите й парите ще бъдат спасение за друг живот.

Терзиев катастрофира в неделя, след като 29-годишен шофьор му отне предимството. Ден по-късно близките му призоваха в социалните мрежи всеки, който може да дари кръв, да го направи.

