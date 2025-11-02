Рибари ловят омари край Несебър

Рибари ловят омари по българското черноморие.

Ексемпляр с тегло над килограм се оказа в мрежите на риболовен кораб край Несебър. Това не е единичен случай. През последните месеци подобни екземпляри са били забелязвани и по Северното, и по Южното Черноморие, което поражда въпроси дали нов вид вече се установява в нашите води.

„Първата ми реакция беше изненада. Помислих си, че може би си правят шега", признава доц. Виолин Райков от Института по океанология към БАН, цитиран от НОВА. След разговори с колеги и рибари обаче става ясно – находката е напълно реална.

Омарите, които попадат в мрежите, най-вероятно са европейски вид, характерен за по-топли и солени води. Това прави появата им в Черно море необичайна и интригуваща. Учените засега изследват няколко възможни хипотези. Една от тях е транспортът с баластните води на кораби, които могат неволно да пренесат морски организми между различни региони.

„Начините за пренасяне на организми са няколко – с корабите, с баластните води, понякога и чрез аквакултури", обяснява доц. Райков. Друга възможност е влиянието на климатичните промени. С повишаването на температурата на морската вода все повече топлолюбиви видове намират подходящи условия за живот в Черно море.

„Съгласен съм, че има връзка с климатичните промени и увеличаването на биоразнообразието. Има доста примери за организми, които устойчиво се настаниха в нашата среда. Но е рано да кажем дали това ще важи и за омарите", уточнява ученият.

Не се изключва и вероятността омарите да са били нарочно пуснати в морето – например от частни аквакултури. Въпреки това тяхното оцеляване остава под въпрос, тъй като Черно море има по-ниска соленост в сравнение с Атлантическия океан. „Солеността на водата е важен фактор, за да се размножават успешно, омарите имат нужда от по-солена среда", обяснява доц. Райков.

На този етап става дума за единични случаи, но специалистите от Института по океанология внимателно наблюдават процеса. „Гледаме с голям интерес и се надяваме, че ще има повече екземпляри от този вид", казва Райков.