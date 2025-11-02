Променя се движението по част от линиите на градския транспорт в София заради ремонт на трамваен релсов път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От днес до 24:00 часа на 29 ноември се променя движението на превозни средства на част от линиите на градския транспорт в София заради ремонт на трамваен релсов път, съобщиха от Столична община. Промени ще има в маршрутите на трамвайни линии № 1, 6, 11, 12 и 27, информира БТА.

Трамвайна линия № 1 ще се движи от надлез „Надежда“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Княгиня Мария Луиза“ - бул. „Христо Ботев“, направо по бул. „Княгиня Мария Луиза“ и от спирка с код: 2003 „ул. Козлодуй“ по маршрут посока ж.к. „Иван Вазов“, двупосочно.

Трамвайна линия № 6 ще се движи по маршрут от ж. к. „Обеля- 2“ до гара „София Север“.

Трамвайна линия № 11 ще се движи по маршрут от кв. „Княжево“ до Централна автогара както следва - от кв. „Княжево“ по действащия маршрут до транспортен подлез „Надежда“, надясно по бул. „Княгиня Мария Луиза“, по бул. „Христо Ботев“, наляво по ул. „Струга“ и по бул. „Княгиня Мария Луиза“ през транспортен подлез „Надежда“ по маршрут до кв. „Княжево“.

Трамвайна линия № 12 ще се движи по маршрут от площад „Журналист“ през Централна ж.п. гара до ж.к. „Иван Вазов“ както следва: от площад „Журналист“ до спирка с код 1332 „Централна гара“ на бул. „Княгиня Мария Луиза“, наляво по бул. „Христо Ботев“ и по маршрута на трамвайна линия № 6 до ж.к. „Иван Вазов“, двупосочно.

Трамвайна линия № 27 ще изпълнява скъсен маршрут от кв. „Манастирски ливади запад“ до надлез „Надежда“.

Разкрива се временна автобусна линия № 12ТМ с маршрут от Централна ж.п. гара до гара „София Север“. Маршрутът вижте тук.

