ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Какво ни каза Румен Радев от гробищата

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21630763 www.24chasa.bg

Един е загинал, а двама са пострадали при пожари в страната през последното денонощие

1408
Един е загинал, а двама са пострадали при пожари в страната през последното денонощие

Един човек е загинал, а двама са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР, съобщи БТА.

Жена на 85 г. е загинала при пожар в къща в с. Патреш, община Павликени, област Велико Търново. Пожарът е възникнал в стая на първия етаж вследствие на неправилно ползване на нагревателен уред. 

Жена на 60 г. е пострадала при пожар в къща в с.Церово, община Своге, област София. Тя е вдишала газ, дим или токсични пари. Откарана е в болница от екип на Спешна помощ. Пожарът е причинен от неправилно ползване на нагревателни уреди.

Мъж на 68 г. е пострадал при пожар в къща в с. Разделна, община Белослав, област Варна. Той е с изгаряния по цялото тяло. Причина за възникналия пожар е небрежност при боравене с открит огън - запалена цигара в легло, вследствие на което се е запалило одеяло, допълват от ГДПБЗН.

Противопожарните служби в страната са реагирали на 98 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 69 пожара. От тях 16 са с преки материални щети – 10 в жилищни сгради, един във временна постройка, два в транспортни средства и три други. 

Без нанесени ватериални щети са 53 от пожарите – 19 в сухи треви, горска постеля и храсти; един в стърнища; 28 в отпадъци; два в готварски уреди и комини и три други. 

През последното денонощие към службите на пожарната са подадени и чест лъжливи повиквания. 

От „Пожарна безопасност и защита на населението“ дават насоки как да реагираме при пожар в публикуваните на сайта на дирекцията правила за безопасно поведение. 

 

Един е загинал, а двама са пострадали при пожари в страната през последното денонощие

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета