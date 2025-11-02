Средната пенсия ще е 541 евро, а за полицаи и военни ще е двойно по-голяма

При пенсиите догодина няма да има много изненади - поне на пръв поглед. Правителството предлага в проектобюджета на Държавното обществено осигуряване те да се вдигнат по швейцарското правило по класическото швейцарско правило от 1 юли. То по предварителни разчети ще е между 7 и 8%.

Само то за шест месеца - от юли декември ще струва - 491,1 млн. евро допълнително. Общо за пенсии ще отидат 13 412 620 000 евро.

Минималната пенсия ще е 346,87 евро от 1 юли догодина. Сега е 630,50 лв. (322,37 евро).

За поредна година държавата няма да пипне максималната пенсия и тя остава 1738,40 евро (3400 лв.) Максималният осигурителен доход обаче се вдига до 2352 евро. Тук обаче трябва да отбележим, че никой, който се осигурява на максимален осигурителен доход след 2000-а г. не може да стигне тавана на пенсията. Първата причина е, че вече не важи правилото за трите златни години, а само доходът след 2000 г. А формулата за изчисляване на пенсиите е така направена, че отчита всъщност разликата между личния осигурителен доход и средния, който за разлика от максималния постоянно расте. И дори при осигуряване на максимална сума цял живот, пенсия над 2800 лв. е непостижима в момента.

Средната пенсия се очаква да достигне 541,20 евро. Тази за стаж и възраст пък ще е 579,85 евро, а за инвалидност 392,10 евро. При военните и полицаите обаче се очаква тя да стигне - 983,46 евро.

Прогнозата е броят на пенсионерите за 2026 г. да нарасне до около 2 066 700, което е повишаване с около 7 хил. души. Дължи се на започналата през 2023 г. нарастваща тенденция в броя на новоотпуснатите пенсии, която се очаква тя да продължи и през 2026-а.

Очаква се реален ръст на пенсиите от 4,8 на сто през 2026 г., при прогнозирана стойност на средногодишната инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени от 3,5% за 2026 г.

Брутният коефициент на заместване на дохода за 2026 г. се очаква да бъде 53,1 на сто, а нетният коефициент на заместване се очаква да достигне 69,1 на сто.

Вноската за пенсия ще се вдигне с 2%. Така за родените след 1959 г. от 14,8% става 16,8%. За родените преди 1 януари 1960 г. осигурителната тежест се вдига от 19,8 на 21,8. С това държавата ще събере 1,12 млрд. евро повече.

В понеделник Надзорът на НОИ отново ще се събере, за да види новите параметри на Държавното обществено осигуряване. Причината е, че изненадващо в четвъртък коалиционния съвет реши да спазва закона и минималната заплата да е 620,20 евро, а не първоначално предложените 605 евро, които никой не разбра как бяха изчислени. Майчинството през втората година също бе коригирано и ще се предложи то да е 460 евро, или от 780 става 900 лв., което е 15-процентно увеличение. Успоредно с това майките, които се върнат на работа през втората година от отглеждането на детето, ще получават 75% от обезщетението, а не 50 на сто, както е в момента. Не бе обявено откъде ще се компенсират тези увеличени социални плащания.