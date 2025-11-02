Протест пред Съдебната палата в Пловдив и други градове организира сдружение "Ангели на пътя"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Организаторите искат отговори от МВР и съдебната система

Национален протест пред съдебните палати в страната организира днес сдружение "Ангели на пътя". Този в Пловдив е насрочен за 12 часа на обяд и е под мотото "Стига мълчание".

"Ще поискаме справедливост. Ще поискаме промяна. За да не се налага всяка година да палим нови свещи. За да не останат пътищата ни пропити с кръвта на невинни.", казват организаторите във Фейсбук.

От сдружението припомнят, че всеки ден на пътя в България загиват млади хора, деца, майки и бащи.

И допълват, че искат отговори от МВР, здравното министерство, министерство на правосъдието, прокуратурата и съдебната система.