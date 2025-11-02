Рашидов: Борисов не заслужава да бъде обиждан, ИТН са шоуменчета

"Има един премиер и той се казва Росен Желязков. Борисов е лидер, той може да казва всичко, партията е негова. Той не заслужава да бъде обиждан. Проблемът е в коалиционното споразумение. Проблемът е, че държавата е толкова разделена на парченца, че се наложи ИТН да влезе. Те не са професионална партия, това са шоуменчета. Какъв е Трифонов? Той е шоумен, какво обидно има. Навремето кралете са взимали шутовете, за да може чрез ирония да им казват недъзите, но не са ги вкарвали в управлението."

Това каза в ефира на Би Ти Ви бившият министър на културата и председател на парламента Вежди Рашидов. Отскоро той е съветник на премиера Росен Желязков. Според Рашидов държавата е изпусната.

"10 години министър, създал съм доста неща, все пак съм в този бранш. Самият премиер ме покани, има нужда, човек не е специалист по всичко. Има нужда от експерти. Когато има нужда, се допитва. По-малките, гражданите, трябва да пазим авторитета на правителството, защото няма да има държава. Не може всичко да се оплюва. Много е важна държавата. И когато изпуснем държавата и няма държавници, става страшно. Сега държавата е изпусната.

Улицата раздава от сутрин до вечер правосъдие. Бият се, катастрофират, бият лекари, учители. Убиваме се безразборно. Всеки ден хроника, има убит. Един няма разкрит. Държавата трябва да предотврати това. Бием началници на полицията, в коя демократична държава е възможно това."

Нали знаете как се убива политик и муха - с вестник. Всеки го е страх от говорилнята. Ние правим една страшна говорилня, без да осъзнаем, че това понякога работи срещу нас", каза още той.

Рашидов коментира и делото, което бе заведено срещу българите, осквернили паметник на жертвите на Холокоста във Франция.

"Едни български пишлемета ги съдят сега в Париж. Аз носих славата в Лувъра, те носят гнусната част на нашия народ. Това ли е нашата държава? България е едно чудо. Три цивилизации лежат в ръцете ни - Рим, Византия, Тракия. Ислямска култура. В Лувъра има мои скулптори. Лувърът е нападан няколко пъти. Опити много за кражба. Американски музеи са крадени. Пикасо е краден хиляди пъти. Българският музей се пази добре. Крадците, особено на произведения на изкуствата, са много изобретателни и интелигентни. Краде се по поръчка, защото картините не излизат спокойно на пазара. И в България се крадат картини", каза Рашидов.

Рашидов отказа да коментира скандала с актьора Росен Белов, покрай който бе намесено и Министерство на културата и министър Мариан Бачев.

"Това не ме интересува. Шумът обаче се отразява лошо. Мариан Бачев е един талантлив актьор, какво да кажа за него повече. Гледал съм го в "Театър София", възхищавал съм му се на таланта.

Всичко е много лично, не ме карайте да влизам. Никога не съм си позволявал, за разлика от други, да обсъждам работата на един министър, докато е министър", каза бившият министър на културата.