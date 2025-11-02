548 деца до 3 г. се отглеждат от приемни семейства, а при роднини са 144

През миналата година в семейства на роднини или близки за настанени 136 деца до 3 години, а към края на септември са 144. 516 пък са били децата в приемни семейства към 2024-а, а сега те вече са 548. Това става ясно от писмен отговор на социалният министър Борислав Гуцанов до депутата Петър Петров.

Към 31.12.2024 г. в социални услуги за резидентна грижа за деца с увреждания за настанени 14 деца до 3 години, а към края на септември тези деца са 1. Още 33 деца са в дома за медико-социални грижи за деца на Министерството на здравеопазването."В последните функциониращи към момента два дома за медико-социални грижи за деца, които се управляват от Министерството на здравеопазването (МЗ), са настанени деца с много тежки увреждания. Тези деца се нуждаят от постоянно медицинска грижа", пише Гуцанов.

"Децата до 3-годишна възраст се настаняват приоритетно в семействата на роднини или близки и в приемни семейства. Бих искал да обърна внимание, че след настаняването на деца извън семейството незабавно започва работа за реинтеграция на детето. Предприемат се конкретни мерки, свързани с подкрепа на родителите, включително за възстановяване и/или подобряване на родителските им капацитети, подкрепяне на връзка с детето и други", пише още той.