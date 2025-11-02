"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трима мотористи са в „Пирогов" след жесток сблъсък в Искърското дефиле. Тежката катастрофа е станала вчера между между селата Лъкатник и Елисейна в късния следобед, съобщиха от полицията.

26-годишен мъж от Перник управлявал мотоциклет „Сузуки". При десен завой, той навлязъл в насрещното движение и се ударил с други двама мотористи от София - на 27 и 32 години, които се движели един след друг с мотоциклети „Кавазаки" и „Ямаха.

След удара и тримата мотористи били открити с множество травми и фрактури. Свидетели на сблъсъка веднага подали сигнал на телефон 112. Пострадалите са транспортирани в болница „Пирогов" в София и са настанени за лечение.

Пробите за алкохол и на тримата водачи се оказали отрицателни. В РУ на полицията в Мездра е образувано досъдебно производство по случая.