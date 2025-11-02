Цеца признала българските си корени като развяла трибагреника в Северна Македония

Сръбската турбо фолки икона Цеца Величкович е признала българските си корени, развявайки трибагреника на концерт в Северна Македония. Това се казва в позиция на фондация „Македония" след големия скандал, който Цеца предизвика. Тя бе освиркана от собствената си публика, след като се появи на сцената с българското знаме.

Според председателя на културно-просветната организация Виктор Стоянов медиите и социалните мрежи са се изпълнили „с изкуствено нагнетено „възмущение". Той защитава Цеца и разказва за нейните корени.

„Светлана Ражнатович, родена Величкович, е от село Житораджа – селище, което до Освобождението през 1877 г. е било част от Българската екзархия, в рамките на Нишката епархия. Това означава, че родният ѝ край, както и самият Велес, са били част от духовното и културното пространство на българската нация. В този контекст няма нищо скандално, че човек с такива корени вдига българския трибагреник – напротив, това е акт на признание към собствената история. „Българското знаме е символ на култура, духовност и свобода – то не разделя, а обединява. Да не превръщаме гордостта в омраза. Истината не може да бъде скандал", се призовава в позицията. 🇧🇬 **Становище на Фондация „Македония“ относно „скандала“ с Цеца и българското знаме във Велес** През последните дни... Публикувахте от Фондация Македония в Събота, 1 ноември 2025 г.

Позицията завършва с напомнянето, че и Илинденското въстание през 1903 г. е вдигнато с българското национално знаме.