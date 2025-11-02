ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майката на един от загиналите на гарата в Нови Сад...

Киселова пак на мач на ЦСКА, избра ложа пред сектор "Г"

2296
Киселова аплодира "червените". Снимка: Георги Палейков

Наталия Киселова вече не е председател на Народното събрание, но отново се появи в ложа на националния стадион на мач на любимия си ЦСКА. Доскорошната парламентарна шефка гледа срещата с "Монтана" от ВИП място в Сектор "А", но този път не в най-престижната ложа на "Васил Левски". Повечето фенове на "червените" са в Сектор "Г", но до този момент Киселова не се е появявала на трибуната с ултрасите. 

Тя е в компанията на бивши футболисти, сред които е Георги Илиев-Майкъла. Доскорошният председател на НС е в отлично настроение и се усмихва от мястото си.

