Две жени ограбиха 77-годишен посред бял ден в София, преди това му помогнали да се прибере

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две жени ограбиха 77-годишен посред бял ден в столичния квартал "Младост". Той е трудноподвижен, а едната му ръка е парализирана. Пред входа на блока го срещат две непознати, които му помогнат да стигне до дома си. Едната го моли да използва тоалетната.

"Казва, че ще ходи до тоалетната. На един метър е вратата за спалнята. Влиза тук жената. Отваря гардероба. Другата през това време се разправя с баща ми в кухнята - искала вода, ама не такава, ако има минерална...", разказва пред Би Ти Ви Пеко Пеков - син но потърпевшия.

Жената в спалнята взима около половин килограм златни накити. След като разбира за липсата, синът подава сигнал в полицията. А униформените разпознават крадлите.

"Активен крими контингент по линия кражби - това им е занаята. Постоянно си сменят адресите. Живеят в хостели, хотели, квартири наемат. През 2024 г. имаме подобни два случая пак с тях", обяснява комисар Радостин Ангелов, началник на Седмо районно управление към СДВР.

Едната жена е на 44 години. С множество криминални прояви.

"От справката става ясно, че тя е излязла през юли 2025 г. от затвора", обясни Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура.

Другата е на 38 години, с една криминална регистрация.

Ако бъдат признати за виновни, по-опитната в престъпния занаят може да лежи в затвора до 10 години, а другата до 8.