Драгомир Стойнев: Ще увеличим данък дивидент с 5%, няма да вдигаме пенсионната възраст

Данък "дивидент" ще се увеличи от 5 на 10%, за да се спре сивата икономика. Имаме такава нагласа в Съвета за съвместно управление (ССУ).

Това обяви Драгомир Стойнев от БСП, председател на ПГ на "БСП-Обединена левица" и заместник-председател на Народното събрание.

"По този начин частният сектор раздава пликчетата с пари. Когато единият данък е 10%, а данък "дивидент" остава 5%, всички приходи минават през данък "дивидент", а се правят едни пликчета, които се раздават на работниците, за да не може да се плащат осигуровки. На това нещо ще сложим край. Това е една хубава мярка. БСП е доволна от този бюджет. Смятаме, че вървим в правилната посока", каза Стойнев пред БНР.

"Нагласата е увеличението на заплатите в бюджетната сфера да е 5%, което покрива официалната инфлация. ... Прави се доста сериозна политика по доходите от това правителство. И се търси справедливост - за младите медици, а и за всички лекари по веригата, образно казано, ще има увеличение на доходите".

Няма да се увеличава допълнително пенсионната възраст, освен планираното с решението от преди 7-8 години, изтъкна Драгомир Стойнев, като уточни, че е имало и такова предложение.

"Има огромна диспропорция между ниските пенсии и таванът на пенсиите. На този етап таванът ще бъде замразен и евентуално ще се мисли от следващата година да бъде размразен. Получава се едно много, много сериозно изкривяване, затова тази година таванът на пенсиите отново ще остане замразен. Но по швейцарското правило от 1 юли ще бъдат увеличени пенсиите с между 7 и 8%", обясни той.

Имаме план и забраната за износ на дизел и авиационно гориво е конкретна мярка, за да се предотврати излизане на голямо количество горива извън страната, за да няма криза с горивата, каза Стойнев във връзка с наложените санкции от САЩ на руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл":

"Необходимо е да бъде назначен в най-скоро време особен управител на "Лукойл България", а мнението на БСП е, че не само един човек, а около 10-15 човека трябва да бъдат назначени на управленско ниво, за да може да се поеме контролът на рафинерията в Бургас. Това трябва да върви с поправки в закона. Още следващата седмица от управляващите партии ще внесем предложения за поправки в закона".