Ива Митева: Както е тръгнало, може Народното събрание да избере и президент

Мястото на шефа на пралманета не е в домовата книга, защото се нарушава разделението на властите

Нямало разцепление в ИТН, но не поддържала контакт с тях повече от 3 г.

"Постът на председател на Народното събрание, като че ли през последните години малко започна да се обезличава. В една парламентарна република би трябвало позицията на председател на Народното събрание да стои тежко. За съжаление, това, като че ли го започнаха, казвам го с болка, „Продължаваме промяната-Демократична България", защото те въведоха така наречения ротационен председател". Това каза пред bTV Ива Митева, бивш председател на Народното събрание.

От края на седмицата 51-вото Народно събрание има нов председател - Рая Назарян от ГЕРБ-СДС. Тя замени Наталия Киселова, като част от ново споразумение между партньорите в коалицията.

Те се опитваха да го въведат и в 47-ото Народно събрание. Тогава някакси успяхме да удържим и казахме, че не е достойно такова решение. След това го видяхме и в Антикорупционната комисия - отново този ротационен председател, като че ли не успяха да разберат принципите на управление на държавата", каза тя.

„Виждаме сега, че имаме петима премиери, виждаме, че ще имаме четирима председатели на Народното събрание. Слава богу, че изборът за президента е пряк и няма да имаме и петима ротационни президенти. Както е тръгнало - особено като ни се дава за пример, гръцкия модел за изборна система, за служебни кабинети, какво им пречи да избират и президента от Народното събрание, така, както е в Гърция, в Италия, и да бъде ротационен", заяви Ива Митева.

Според нея мястото на председателя на Народното събрание не е в Домовата книга, защото това нарушава разделението на властите.

"Всички се надяваме да има предсрочни избори, но дали те ще се случат - ще разберем скоро", заяви Митева.

Според нея няма разцепление в "Има такъв народ", въпреки че тя не поддържа контакт с формацията вече повече от 3 години.

"Смятам, че посоката, в която поеха не е правилна. Смятам, че не им е мястото в тази коалиция. Те не искат да вършат държавата на хората, а по-скоро я искат за себе си", заяви тя.

По думите ѝ Борислав Сарафов в момента изпълнява незаконно функциите на главен прокурор.