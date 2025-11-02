Костадин Ангелов за Радев: Възмутително е да отправяш политически послания от гробищата

"Изключително възмущаващо да отидеш на гробищата на Архангелова задушница, когато трябва да отдадеш почит на всички военнослужещи и от гробищата да правиш политически послания, да говориш за политически партии, да говориш за своя политически проект, да говориш за хора, които събират пари от твое име".

Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС проф. Костадин Ангелов и зам.-шеф на парламента във връзка с политическите изказвания на президента Румен Радев по рано днес.

"Ако има такива хора, които събират пари от негово име, президентът трябва да подаде сигнал, иначе укрива престъпници, иначе укрива нарушения на закона. За мен това означава че на този човек му липсва както офицерска чест, така и генералска чест"

Ангелов увери, че няма опасност българските граждани да останат без горива заради кризата с "Лукойл".

Нека да внимаваме и да говорим по-малко по тази тема, защото в случая имаме и държава, която не попада в приятелския кръг на държавите на България, няма как да свалим всички карти на масата, каза Ангелов.

Няма опасност за българските граждани да нямат горива и да се повишават цените, след като бяха въведени санкциите. Правителството реагира мигновено, двама министри са определени които държат комуникация с ОФАК и с Европейската комисия, а именно министърът на правосъдието Георги Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков.

"По отношение на всички преговори, които се водят, ще ги запазим в момента в тайна да кажем, защото докато не бъдат приключени преговорите не е хубаво да изнасяме нищо от тях, тъй като няма да бъде в полза на нашата държава", добави Ангелов, цитиран от БГНЕС.

Нека да внимаваме и да говорим по-малко по тази тема, защото в случая имаме и държава, която не попада в приятелския кръг на държавите на България, няма как да свалим всички карти на масата, докато не решим проблема, който е важен за България, а именно да осигурим горивата и да няма сътресение в България по тази тема, уточни Ангелов. Това е най-важното в момента и предлагам и давам и такъв съвет да бъдем по-скромни по отношение на говоренето в тази тема най-доброто решение е това, което е консенсусно решение между САЩ, Европейската комисия и то предстои да бъде взето което да бъде в полза на България и българските граждани, а по отношение на решението, което взеха в Народното събрание нека да кажем, че в него няма никакъв момент на изненада или на някакъв вид паника, категоричен е Ангелов.

Ангелов коментира бюджета, като каза, че се очаква през следващата седмица да бъде внесен в Народното събрание. „А след последния съвет за съвместно управление и взетите решения на този съвет, изключително консенсусни предложения бяха приети, те трябва да бъдат отразени, да бъдат обсъдени със социалните партньори и да бъде взето окончателно решение, което да бъде внесено в Народното събрание", каза Ангелов.

Това е първият бюджет в евро, първият бюджет, който се следи на всяка една стъпка от Европейската комисия, Европейската Централна банка, каза Ангелов. ГЕРБ трябваше да намери онзи фин баланс между всички партии, които стоят на масата в Съвета за съвместно управление, така че да имаме единствения възможен бюджет, който да отразява основните цели на партньорите в управлението, а именно ясна политика по доходите, ясни инвестиции и ясна инвестиционна програма, която да гарантира икономически растеж, подчерта Ангелов.

Той коментира и изказванията на президента Радев на Архангелова задушница. „Аз слушах президента. Ако такива хора има, президентът трябва да подаде сигнал, иначе укрива престъпници, иначе укрива нарушения на закона. За мен това означава че на този човек му липсва както офицерска чест, така и генералска чест", заяви Ангелов.