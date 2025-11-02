Около десет души присъстваха на протеста "Ангели на пътя" в Пловдив

Сред тях бяха родителите на момче от Съединение, загинало преди 4 години при катастрофа

Едва 10 души подкрепиха протеста на „Ангели на пътя" в Пловдив пред Съдебната палата, предава Радио Пловдив.

Във втория по големина град сред участниците бяха и родителите на Никола Николов от Съединение, убит преди четири години на пътя от 18-годишен шофьор с едва 18 дни зад волана. Две години по-късно виновникът получава условна присъда, а след още две години Върховният касационен съд постановява ефективно наказание, но в затворническо общежитие.

Присъстващите на протеста изразиха недоволството си от бездействието на институциите и настояха за действащо правосъдие. Според тях семействата на загиналите не само търпят мъката от загубата, но са принудени и да водят тежка битка със системата. "Мисля, че държавата ни е превзета не само на ниво правосъдие, а и хората ги е страх, затова сме толкова малко тук днес", каза жена, дошла да подкрепи родителите на починалите на пътя деца.

Повод за протеста стана катастрофата, при която загина 23-годишният Мартин Димитров в нощта на 17 срещу 18 октомври на пътя Златица–Челопеч.