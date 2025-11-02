Ловци: Има достатъчно глигани за отстрел, популацията се възстанови след чумата

Ловците в Добричко са изключително доволни от слуката при дивите прасета, признават със задоволство те. „Още в началото на лова – първата събота на октомври, отстреляхме 10 глигана. Вече отстреляните диви прасета са 13. Лично аз видях при ловните излети стадо от около 25 глигана и друго - от около 15 животни, в района на село Житница. Мога да кажа със сигурност, че след „нападението" на африканската чума популацията на дивата свиня в региона е възстановена", каза председателят на Ловно-рибарското дружество в Добрич Илия Михайлов. „Фазани и яребици има достатъчно, тъй като ловните дружинки ги разселват периодично", добавя Михайлов. Зайците все още са критично малко в ловните полета в Добричко. „Миналата година направихме контролен лов, тъй като отстрелът на зайци беше забранен от почти 10 години. Установихме, че все още те са много малко, въпреки че всяка година купуваме и разселваме зайци, само миналата година бяха 240. Миналата година от 31 ловни дружинки бяха отстреляни около 41 заека. Затова тази есен няма да ловуваме зайци", обяснява Михайлов. Ловците в Добричко се подготвят да стрелят и по водоплаващ дивеч, но мигриращите ята патици все още не са пристигнали за зимуване в езерата в Шабла и Дуранкулак заради топлото време.

„Проблем е голямата популация на чакали, скитащи кучета лисици. Ловците правят всичко възможно, за да ги отстрелват, но проблемът остава. Лисиците през зимата влизат в дворовете на къщите в селата, често се виждат и в квартали в Добрич край контейнерите за събиране на боклук. През годините броят им постоянно се увеличава. Те унищожават дребния дивеч – фазани, яребици, зайци. За отстрелян хищник ловецът получава 4 патрона. Преди години от Държавното горско стопанство-Добрич, даваха и парична премия – около 25 лева, но тази практика е прекратена от години. Според мен, трябва да се организират и специални хайки за ловуване на хищници. Това е в интерес на ловците, за да има дивеч. И сега има ловци, които отстрелват десетки хищници

31 дружинки от Ловно-рибарското дружество в Добрич ловуват на 119 000 хектара, основно в община Добричка, разделени на 36 ловни района..