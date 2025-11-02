ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кабинетът внася в петък проекта на Бюджет 2026

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
С шествие от НДК до Президентството български граждани и чужденци поискаха свобода за Палестина

Шествието премина от НДК до Президентството. Снимка: Фейсбук/ Солидарност с Палестина

С шествие от Националния дворец на културата (НДК) до сградата на президентската институция български граждани и чужденци поискаха свобода за Палестина.

"Долу окупацията", "Свобода за Палестина", "Мир за всички" скандираха събралите се.

Протестиращите заявиха, че са дошли на протеста, за да подкрепят палестинския народ. Абсолютно всички заслужаваме свободата си, за всички планетата Земя е дом, така че искаме свобода и справедливост за тях, каза за БТА една от протестиращите.

На демонстрацията имаше и призиви за справедливост за загиналия в Газа Марин Маринов.

През последните месеци подобни пропалестински демонстрации имаше и в страни в Западна Европа, сред които Германия, Великобритания и Италия. Подкрепа за Палестина изразиха и граждани в Австралия.

Протестът се организира във Фейсбук от "Солидарност с Палестина".

