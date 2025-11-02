ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кабинетът внася в петък проекта на Бюджет 2026

България трябва да приеме първия бюджет в евро. СНИМКА: pixabay

Правителството ще внесе за разглеждане в Народното събрание проекта на държавен бюджет за догодина идния петък, съобщиха източници на БНР. Очакваше се той да бъде внесен през следващата седмица, но денят не беше уточнен. По-рано председателят на съвета на Съвета за съвместно управление (ССУ) Костадин Ангелов от ГЕРБ определи проектобюджета за 2026-а като единствения възможен бюджет за страната в този момент.

Той потвърди, че и за следващата година е предвидено увеличение на учителските заплати, както и повишение на заплатите в здравеопазването.

Завещание на седмицата: Гледай "Лукойл", мисли за бюджета