Задържаха трима дилъри на дрога в София, единият е оказал яростна съпротива

Служители на СДВР задържаха трима и иззеха различни наркотични вещества при продължаващата акция на територията на столицата.

В рамките на специализирана полицейска операция на Столичната дирекция на вътрешните работи срещу разпространението, производството и съхранението на наркотични вещества униформените получили оперативна информация, че 25-годишен младеж от Габрово държи високорискови наркотични вещества, предназначени за разпространение на територията на централната градска част на София. Криминалисти от Първо РУ незабавно предприели действия и на 31 октомври вечерта го спрели за проверка на улицата. Той се опитал да осуети проверката, като изхвърлил на земята пакетче и оказал яростна съпротива при задържането му. В хода на разследването бил установен адресът в столицата, където младият мъж пребивавал. При последвалите процесуално-следствени действия в апартамента служителите на реда открили и иззели 25 пакетчета със суха тревиста маса /марихуана/, плик с бяло прахообразно вещество /кокаин/, две електронни везни, празни полиетиленови пликчета, предназначени за пакетиране на дрогата, както и машина за вакуумиране. Мъжът бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а след доклад на материалите в Софийска градска прокуратура му е повдигнато обвинение по чл. 354а ал. 1 от НК.

След получена информация за дилър, разпространяващ наркотици в столицата, полицаи от Второ РУ задържали криминално проявен 25-годишен, непосредствено след извършена сделка. След наблюдение и детайлно проучване на мъжа, полицаите извършили и проверка в дома му в кв. „Надежда. Там били открити и иззети 29 топчета синтетичен канабиноид и марихуана. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а от НК. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета постоянна мярка за неотклонение.

Служители на Четвърто РУ спрели за проверка 31-годишен чужденец. У него е намерена сгъвка марихуана. При последвалите процесуално-следствени действия в обитаваното от него жилище на бул. „България" са иззети пликчета с тревиста маса /марихуана/ и такива с таблетки, няколко сгъвки с кристали и вещества, гриндер и електронна везна. Мъжът бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354а от НК. След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение "задържане под стража" до 72 часа.