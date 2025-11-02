ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

13-годишен познайник на полицията открадна два велосипеда и пари от къща в Исперих

1804
Момчето е заловено. Снимка: Архив

Сигнал за кражбата е получен около 15.20 часа на 31 октомври в Районното управление в града. 43-годишен мъж е съобщил, че между 7 и 12.30 часа в същия ден крадец е проникнал в двора на къщата му през незаключена врата и е задигнал два велосипеда.

След това с твърд предмет е счупил катинара на входната врата и от стая е отмъкнал 2000 лв., оставени под възглавница.

В хода на оперативно-издирвателните действия е установено, че съпричастен към деянието е малолетен, криминално проявен и известен на инспектор Детска педагогическа стая 13-годишен тийнейджър от Исперих.

Велосипедите са върнати на собственика.

